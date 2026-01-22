Atlético & Inter sind beide heiss auf Nati-Stürmer Dan Ndoye

Der Schweizer Nati-Stürmer Dan Ndoye hat sich zuletzt von einer Verletzung zurückgemeldet und weckt Begehrlichkeiten bei Topklubs.

Nach Inter Mailand ist laut «Blick» nun auch Atlético Madrid am 25-jährigen Flügelstürmer interessiert. Ndoye wechselte erst im Hinblick auf diese Saison hin zu Nottingham Forest. Rein statistisch sind seine Werte mit zwei Toren und einem Assist aus 24 Partien zwar nicht überragend, dies ist allerdings nicht die ganze Wahrheit: Die Dynamik im Spiel von Ndoye ist enorm. Er gehört zu den Spielern, die sich auch im Eins-gegen-Eins durchsetzen können und verfügt über grossen Speed – selbst mit Ball.

Diese Fähigkeiten machen ihn auch international zu einem begehrten Akteur, wie das Interesse der genannten Topklubs beweist. In Italien sammelte Ndoye bei Bologna bereits Erfahrungen, Spanien wäre neues Terrain.

Nottingham zahlte für die Dienste des Angreifers im vergangenen Sommer 42 Mio. Euro Ablöse. Inter und Atlético haben sich nach jeweils nach einem Leih-Deal erkundigt. Von dieser Idee scheint Nottingham zurzeit nicht sonderlich angetan. Ndoye steht beim Klub, der in dieser Saison bereits mit dem dritten Trainer (Sean Dyche) am Start ist und in der Premier League aktuell nur den 17. Tabellenplatz belegt, weiterhin hoch in der Gunst.