SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Sehr begehrt

Atlético & Inter sind beide heiss auf Nati-Stürmer Dan Ndoye

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 23 Januar, 2026 00:50
Atlético & Inter sind beide heiss auf Nati-Stürmer Dan Ndoye

Der Schweizer Nati-Stürmer Dan Ndoye hat sich zuletzt von einer Verletzung zurückgemeldet und weckt Begehrlichkeiten bei Topklubs.

Nach Inter Mailand ist laut «Blick» nun auch Atlético Madrid am 25-jährigen Flügelstürmer interessiert. Ndoye wechselte erst im Hinblick auf diese Saison hin zu Nottingham Forest. Rein statistisch sind seine Werte mit zwei Toren und einem Assist aus 24 Partien zwar nicht überragend, dies ist allerdings nicht die ganze Wahrheit: Die Dynamik im Spiel von Ndoye ist enorm. Er gehört zu den Spielern, die sich auch im Eins-gegen-Eins durchsetzen können und verfügt über grossen Speed – selbst mit Ball.

Diese Fähigkeiten machen ihn auch international zu einem begehrten Akteur, wie das Interesse der genannten Topklubs beweist. In Italien sammelte Ndoye bei Bologna bereits Erfahrungen, Spanien wäre neues Terrain.

Nottingham zahlte für die Dienste des Angreifers im vergangenen Sommer 42 Mio. Euro Ablöse. Inter und Atlético haben sich nach jeweils nach einem Leih-Deal erkundigt. Von dieser Idee scheint Nottingham zurzeit nicht sonderlich angetan. Ndoye steht beim Klub, der in dieser Saison bereits mit dem dritten Trainer (Sean Dyche) am Start ist und in der Premier League aktuell nur den 17. Tabellenplatz belegt, weiterhin hoch in der Gunst.

Mehr Dazu
Für Innenverteidigung

Exklusiv: Luzern hat Schweizer U21-Star Bruno Ogbus auf dem Schirm
Schon soweit?

Der Weg für die Rückkehr von Yann Sommer zum FC Basel ist frei, aber…
"Das hat mich beeindruckt"

Schweizer hatte grossen Anteil am Sunderland-Wechsel von Granit Xhaka
Er darf gehen

Inter Mailand trifft bei Yann Sommer überraschende Entscheidung
Fehlt weiterhin

Rückschlag für Schweizer Verteidiger Joël Schmied beim 1. FC Köln
Mehr entdecken
Sehr begehrt

Atlético & Inter sind beide heiss auf Nati-Stürmer Dan Ndoye

23.01.2026 - 00:50
Unterschrift in Leicester

Alisha Lehmann findet neuen Klub und kehrt auf die Insel zurück

22.01.2026 - 17:28
Unter anderem Nizza

Nati-Verteidiger Ricardo Rodriguez wird französischen Klubs angeboten

22.01.2026 - 16:56
Wechsel perfekt

Nati-Star Simon Sohm hat wieder einen neuen Serie A-Klub

22.01.2026 - 16:39
Endlich wieder im Training

Schweizer Verteidiger Joël Schmied steht in Köln vor dem Comeback

22.01.2026 - 11:02
"Sehe das entspannt"

Yann Sommer spricht erstmals über seine Zukunftsplanung bei Inter

20.01.2026 - 17:53
Trotz Interessenten

Freiburg lässt den Schweizer Verteidiger Bruno Ogbus wohl nicht ziehen

20.01.2026 - 17:24
Bald Kollege von Remo Freuler

Schweizer Nationalspieler Simon Sohm vor Wechsel innerhalb der Serie A

19.01.2026 - 17:31
Aurélie Csillag

Eine Schweizer Nationalspielerin wechselt zum grossen FC Liverpool

19.01.2026 - 15:42
Schweizer Legionäre

Urs Fischer mit empfindlicher Niederlage, Granit Xhaka jubelt endlich wieder

17.01.2026 - 18:07