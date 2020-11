Balotelli heizt Gerüchte um Wechsel nach Brasilien an

Mario Balotelli ist nach wie vor ohne Verein. Nun scheint sich auch ein brasilianischer Erstligist um den Stürmerstar, der nach Stationen bei Manchester City, Liverpool, Inter, Milan und Olympique Marseille auf Klubsuche ist, in Stellung zu bringen.

Wechselt Mario Balotelli nun nach Brasilien? Der Vertrag des früheren italienischen Nationalspielers wurde im Sommer beim Serie A-Klub Brescia aufgelöst, seither ist der Angreifer vertragslos und auf der Suche nach einem neuen Verein. Laut “Corriere della Sera” hält sich der 30-Jährige derzeit beim italienischen Viertligisten Franciacorta fit. Dort kennt er offenbar einige Mitglieder der Führungsriege.

Mit Vasco da Gama, Klub aus der brasilianischen Serie A, scheint sich nun ein möglicher Abnehmer für Balotelli zu finden. Auf Instagram teilte Vascos Präsident Leven Siano ein Video, in dem der Starspieler höchstpersönlich zu sehen, ist. “Ich wollte meine Komplimente für den neuen Präsidenten von Vasco, Leven, und dem Direktor Fabio Cordella aussprechen”, sagte Balotelli, der knapp 400 Mal für Inter, Milan, Manchester City, Liverpool und Co. auflief, und heizte die Gerüchte um einen Wechsel eigenmächtig an: “Bis bald.”

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Luiz Roberto Leven Siano (@levensiano)

adk 13 November, 2020 17:40