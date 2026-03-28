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Wunschspieler II

Barça erzielt ersten grossen Erfolg bei Alessandro Bastoni

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 28 März, 2026 15:18
Barça erzielt ersten grossen Erfolg bei Alessandro Bastoni

Barça hat Alessandro Bastoni als Wunschspieler für die Innenverteidigung auserkoren. Dem spanischen Meister ist im Wechselwerben nun ein erster grosser Erfolg gelungen.

Der FC Barcelona hat sich für den Sommertransfermarkt zwei Aufgaben gestellt. Zum einen soll ein neuer Topstürmer in den Kader geholt werden, dazu soll ein Innenverteidiger mit starkem linken Fuss gewonnen werden.

Wunschkandidat für letztgenannte Position ist Alessandro Bastoni, bei dem Barça nun den ersten grossen Erfolg erzielt hat. Wie die «Marca» berichtet, hat der 26-Jährige den Wunsch geäussert, im Sommer zu Barça wechseln zu wollen. Das ist schon mal der erste wichtige Schritt.

Bastonis frühes Einverständnis für einen Transfer macht die Verhandlungen mit Inter Mailand zumindest nicht wesentlich, aber immerhin etwas einfacher. Der 42-fache Nationalspieler aus Italien kann seinem Wunsch nach einer Veränderung an die katalanische Mittelmeerküste nun Nachdruck verleihen.

Das ist auch vonnöten, immerhin verfügt Barça eigentlich gar nicht über die finanziellen Mittel, um einen solchen Deal über die Bühne zu bringen. Inter soll mittlerweile aber «nur» noch 50 Millionen Euro Ablöse aufrufen, was Bastoni zumindest etwas erschwinglicher macht.

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