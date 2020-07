Barça hat offenbar Einigung mit Lautaro erzielt

Der FC Barcelona hat in der Causa um Lautaro Martinez scheinbar einen grossen Schritt gemacht. Die Katalanen sollen mit dem Argentinier eine mündliche Einigung erzielt haben.

Die Ausstiegsklausel, die Lautaro Martinez bei Inter Mailand in seinem Vertrag verankert hatte, hat der FC Barcelona verstreichen lassen. 111 Mio. Euro waren den Blaugrana in Zeiten, in denen der Klub finanziell schwer gebeutelt ist, einfach zu viel.

Wie der US-amerikanische Sportsender “ESPN” allerdings nun berichtet, scheint Barça dennoch unmittelbar vor einem Transfer des Wunschspielers zu stehen – denn angeblich haben Barcelona und der Argentinier eine mündliche Einigung erzielt.

Demnach habe der spanische Top-Klub und der Offensivstar bereits das Gehalt ausgehandelt. Letztlich die Ablöse müsse mit Inter noch abgeklärt werden. Doch sehr viel günstiger dürfte der 22-Jährige nicht werden. Laut “Corriere della Sera” fordern die Nerazzurri mit 90 Mio. Euro immer noch einen stolzen Preis für deren Stürmer.

adk 12 Juli, 2020 10:13