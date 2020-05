Barça rollt Lautaro Martinez den roten Teppich aus

Der FC Barcelona rollt seinem geplanten Neuzugang Lautaro Martinez den roten Teppich aus und bietet ein fürstliches Salär.

Der argentinische Torjäger soll im Tausch für andere Spieler von den Nerazzurri zu den Katalanen stossen. Laut “Gazzetta dello Sport” lockt Barça den 22-jährigen Stürmer unter anderem mit einem hohen Gehalt. Lautaro Martinez werden vom La Liga-Klub demnach 10 Mio. Euro pro Jahr geboten. Dies wäre ein deutliches Upgrade zu seinem aktuellen Salär bei Inter, das bei 2 Mio. Euro liegen soll. Inter wäre zwar bereit dieses bei einer Vertragsverlängerung zu verdoppeln, damit liegt der Serie A-Klub aber immer noch bei weniger als der Hälfte des Barça-Angebots.

Die grosse Frage lautet, ob sich die beiden Klubs in Bezug auf die Ablöse finden. Die Ausstiegsklausel in Höhe von 111 Mio. Euro kann Barça aus finanziellen Gründen nicht aktivieren. Deshalb sollen andere Spieler in den Deal verrechnet werden. Unter anderem werden Arturo Vidal und Nelson Semedo gehandelt. Auch Samuel Umtiti, Junior Firpo, Rafinha und Jean-Clair Todibo könnten als “Tauschspieler” herhalten.

psc 11 Mai, 2020 16:50