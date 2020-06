Barça: Neue Idee für Transfer von Lautaro Martinez

Der FC Barcelona lässt bei der geplanten Verpflichtung von Lautaro Martinez nicht locker und hat nun eine neue Idee, wie der Argentinier verpflichtet werden sollen.

Laut einem Bericht der “Mundo Deportivo” ist Barça bereit, Linksverteidiger Junior Firpo in den Deal zu integrieren. Der 23-jährige Spanier soll bei Inter durchaus ein Thema sein. Demnach wollen die Katalanen für Lautaro Martinez 70 Mio. Euro Ablöse plus Firpo bieten.

Ob die Nerazzurri auf dieses Angebot eingehen werden, ist allerdings fraglich. In der vergangenen Woche betonte Inter-Sportdirektor Piero Ausilio öffentlich, dass Martinez den Serie A-Klub nur dann verlässt, wenn ein Verein die Ausstiegsklausel in Höhe von 111 Mio. Euro aktiviert. An einem Spielertausch sei man nicht interessiert.

psc 5 Juni, 2020 09:28