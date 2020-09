Barça-Sportdirektor spricht über Vidal, Suarez & Garcia

Barcelonas Sportdirektor Ramon Planes bestätigt, dass sich der Klub mit Inter Mailand in Verhandlungen wegen eines Transfers von Arturo Vidal befindet. Auch zu den Personalien Eric Garcia und Luis Suarez äussert er sich.

Der Verantwortliche der Katalanen betont, dass die Gespräche wegen des Vidal-Transfers zu den Nerazzurri laufen. Noch sei allerdings nichts definitiv abgeschlossen. Der 33-jährige Chilene hat von Barça die Freigabe für einen Wechsel erhalten und sich zuletzt kritisch über den Klub und dessen Vorgehen geäussert. Planes versucht die Wogen etwas zu glätten. “Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um Vidal zu danken. Er hat ein grosses Herz und viel Engagement gezeigt. Er war ein wichtiger Teil der Gruppe”, sagt er am Rande der Pressekonferenz bei der Vorstellung von Neuzugang Miralem Pjanic.

Auch Luis Suarez steht bei Barça bekanntlich vor dem Abschied. Er wird vor allem mit Juventus in Verbindung gebracht. Planes gibt sich allerdings zurückhaltend: “Luis Suárez ist ein wichtiger Akteur. Wir müssen viel Respekt vor den Spielern haben, die so viel geleistet haben. Wir müssen die Spieler und ihre Verträge respektieren. Der Transfermarkt endet am 5. Oktober, es können viele Dinge passieren – aber man muss den größtmöglichen Respekt vor den Spielern haben.”

Schliesslich äussert sich der Barça-Funktionär auch noch zu ManCity-Verteidiger Eric Garcia, der auf der Wunschliste des La Liga-Klubs stehen soll. Konkret wird Planes auch beim 19-Jährigen nicht: “Es stimmt, dass wir einen Spieler suchen, der uns in der Abwehr hilft. Eric Garcia ist ein grossartiger Spieler, er ist aus unserem Hause, wir bewerten die Sache. Es hängt vom Markt ab, ob er dazustossen kann.”

psc 15 September, 2020 16:49