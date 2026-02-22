Bastoni im Fokus mehrerer Topklubs – Barca tendiert zu Inter-Star

SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Autor: Sören Mundt | Publiziert: 22 Februar, 2026 13:28
Die Zukunft von Nico Schlotterbeck sorgt weiter für Gesprächsstoff. Laut Berichten aus Spanien wäre FC Barcelona offenbar bereit, Real Madrid bei einem möglichen Vorstoss für den deutschen Innenverteidiger nicht aktiv zu blockieren.

Innerhalb der Klubführung soll man stattdessen einen anderen Kandidaten priorisieren. Im Fokus der Katalanen steht demnach Alessandro Bastoni von Inter Mailand. Der italienische Nationalspieler gilt als Wunschlösung für die Defensive. Allerdings ist das Interesse an Bastoni international gross.

So soll Manchester United den 26-Jährigen als idealen Fixpunkt für den künftigen Defensivaufbau identifiziert haben. Auch Arsenal FC und Liverpool FC werden als ernsthafte Interessenten genannt. Die kolportierte Bewertung schwankt je nach Quelle zwischen 75 und 100 Millionen Euro – eine Summe, die für Inter sportlich wie finanziell von enormer Bedeutung wäre.

Während Bastoni bei Inter als nahezu unverzichtbar gilt, heisst es aus Italien, dass ein Verkauf die finanzielle Lage des Klubs deutlich verbessern und mehrere Neuverpflichtungen ermöglichen würde. Der Verteidiger selbst soll sich zwar in Mailand wohlfühlen, doch mit Blick auf sein Karrierealter und seine derzeitige Topform könnte ein Wechsel ins Ausland 2026 ein realistisches Szenario werden.

