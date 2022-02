Berater von Lautaro Martinez spricht über Wechselgerüchte

Um den argentinischen Torjäger Lautaro Martinez von Inter Mailand ranken sich einmal mehr Wechselgerüchte. Jetzt äussert sich dessen Berater Alejandro Camano zu den Spekulationen.

Einmal mehr betont der Agent gegenüber italienischen Medien, dass sich Martinez bei den Nerazzurri wohl fühlt: “Lautaro denkt nicht an sich selbst, er denkt nur an Inter”, wird Camano zitiert. Und weiter: “Lautaro will, dass Inter gewinnt, der persönliche Erfolg interessiert ihn nicht. Wir müssen ruhig bleiben, denn Lautaro ist glücklich bei Inter und glücklich mit den Inter-Fans.”

Der 24-jährige Stürmer hat seinen Vertrag beim italienischen Meister im vergangenen Oktober bis 2026 verlängert. Angeblich sollen ManUtd und der FC Barcelona um ihn buhlen. Mit einem Wechsel scheint sich der Angreifer zurzeit aber nicht konkret auseinanderzusetzen.

psc 24 Februar, 2022 17:52