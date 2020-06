Bleibt Sanchez eine weitere Saison bei Inter?

Für Alexis Sanchez ist die Ausleihe zu Inter Mailand mitnichten positiv verlaufen. Manchester United will dennoch versuchen, das Leihgeschäft zu erweitern.

Italienweit laufen derzeit die Verhandlungen. Die Saison läuft aufgrund der Corona-Pandemie mindestens bis Anfang August, was alle Leihspieler betroffen macht, deren Verträge am 30. Juni auslaufen. So auch Alexis Sanchez, der ehrlicherweise bei Inter Mailand in sehr wenigen Ausnahmen überzeugen konnte.

Manchester United plant laut “Sky Italia” aber dennoch, das Leihgeschäft um die gesamte kommende Saison zu verlängern. Gespräche diesbezüglich würden zwischen den Verantwortlichen beider Klubs bereits geführt werden, heisst es. Wettbewerbsübergreifend zählt Sanchez lediglich 16 Kurzeinsätze mit einem Tor und drei Vorlagen.

Womöglich spielt für United in diesem Zusammenhang auch Sanchez’ fürstliches Gehalt eine Rolle. Der Chilene kassiert pro Woche rund 567.000 Euro.

aoe 20 Juni, 2020 12:20