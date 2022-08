Chelsea schnappt sich Inter-Supertalent Cesare Casadei

Der FC Chelsea nimmt in Kürze den italienischen Mittelfeldspieler Cesare Casadei unter Vertrag.

Der 19-Jährige wird laut “Sky Italia” am Mittwoch auf die Insel fliegen und den Wechsel zu den Blues im Anschluss perfekt machen. Die Londoner zahlen 15 Mio. Euro plus bis zu 5 Millionen Euro Boni für den Spielgestalter, der erst in diesem Sommer fix ins Profikader von Inter aufgenommen wurde. Casadei steht bei seinem Stammklub eigentlich noch bis 2024 unter Vertrag.

Inter ist aus finanziellen Gründen zu Spielerverkäufen gezwungen, zumal auch noch ein neuer Innenverteidiger kommen soll. Nach Andrea Pinamonti (zu Sassuolo) ist Casadei ein weiterer junger Spieler, der den Verein in diesem Sommer verlässt.

psc 16 August, 2022 15:38