Christian Eriksen kann seiner Karriere nicht in Italien fortsetzen

Der dänische Fussballprofi Christian Eriksen kann seine Karriere nicht mehr bei Inter Mailand oder einem anderen italienischen Klub fortsetzen.

Der 29-Jährige erlitt beim EM-Spiel von Dänemark gegen Finnland einen Herzstillstand und wurde später operiert. Dabei wurde Eriksen ein Defibrillator eingesetzt. Fabrizio Braconaro, Mitglied der wissenschaftlichen Kommission beim italienischen Verband FIGC, sagte am Donnerstag in einem Radio-Interview, dass das Erteilen einer Spielgenehmigung für einen Profi mit eingesetztem Defibrillator in Italien nicht möglich sei.

Der Offensivspieler steht bei Inter Mailand noch bis 2024 unter Vertrag. Ob, wie und wo er seine Karriere fortsetzen wird, ist unklar.

psc 22 Juli, 2021 21:21