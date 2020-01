Christian Eriksen hat den Medizintest bei Inter absolviert

Christian Eriksen hat den obligatorischen Medizintest vor seinem Wechsel von Tottenham zu Inter Mailand erfolgreich bestritten.

Der dänische Spielmacher reiste am Montag nach Mailand und hat die notwendigen Untersuchungen am CONI-Zentrum in Mailand über sich ergehen lassen. Rund 50 eingefleischte Inter-Fans empfingen Christian Eriksen dort. Von einem Fenster aus winkte er seinen künftigen Supportern zu.

Der 27-jährige Nationalspieler wird für eine Gesamtsumme von 20 Mio. Euro von den Spurs zum Serie A-Klub wechseln. Die Verkündung wird in Kürze erfolgen.

psc 27 Januar, 2020 18:40