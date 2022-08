Cristiano Ronaldo bei den nächsten beiden Top-Klubs angeboten

Auf der Suche nach einem Klub, der Champions League garantieren kann, wurde Cristiano Ronaldo nach Informationen des italienischen Journalisten Tancredi Palmeri bei Inter Mailand sowie der AC Mailand offeriert. Demnach sagten die beiden Mailänder Vereine dem 37-Jährigen jedoch ab.

Cristiano Ronaldo has been offered to Inter and Milan: rejected!

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) August 14, 2022