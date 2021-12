Ersatz für Ivan Perisic: Inter beschäftigt sich mit Duo

Die Vertragsverhandlungen zwischen Inter Mailand und Ivan Perisic sprengen langsam den zeitlichen Rahmen. Als Folge dessen hat der amtierende Italienische Meister offenbar zwei Alternativoptionen auf dem Schirm.

Ob Ivan Perisic seinen in einem halben Jahr auslaufenden Vertrag bei Inter Mailand verlängern wird, ist noch nicht abschliessend geklärt. Die Kaderplaner des italienischen Champion betreiben im Hintergrund jedenfalls Prophylaxe und wollen sich so auf Perisics Abgang vorbereiten.

Nach Informationen der “Gazzetta dello Sport” sind Mohamed Fares und Lucas Digne zwei Kandidaten in der Modehauptstadt, die spätestens ab der kommenden Saison den Perisic-Platz im Aufgebot von Trainer Simone Inzaghi übernehmen könnten.

Fares verfügt über reichlich Spielpraxis in der Serie A und ist noch bis Ende Saison mit Kaufoption von Lazio Rom an den FC Genau ausgeliehen. Dort hat der 25-Jährige in den ersten Wochen durchaus überzeugt, fällt aber schon seit Ende Oktober verletzungsbedingt aus.

Das Profil von Digne ist zwar etwas defensiver, stellt aber wohl dennoch eine Option für Inzaghi dar. Der 28-Jährige lief zwischenzeitlich einige Partien als Captain des FC Everton auf, stand in den letzten Spielen dann aber nicht mehr im Kader.

aoe 25 Dezember, 2021 11:25