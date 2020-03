Grund dafür sind nach Verbandsangaben die Reiserestriktionen, die aufgrund der Coronakrise insbesondere Italien betreffen. So erhielt das Flugzeug der AS Roma in ganz Spanien keine Landeerlaubnis. Getafe weigerte sich in die Lombardei zu reisen, da diese Region eines der Epizentren der Ausbreitung ist.

Ob, wo und wann die Spiele nachgeholt werden, ist noch unklar. Die UEFA teilt bisher lediglich mit, dass sie definitiv nicht wie geplant stattfinden.

As a result of the travelling restrictions between Spain and Italy imposed yesterday by the Spanish authorities, the following #UEL matches will not take place as scheduled tomorrow.

🇪🇸 Sevilla – AS Roma 🇮🇹

🇮🇹 Internazionale – Getafe 🇪🇸

— UEFA (@UEFA) March 11, 2020