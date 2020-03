So will Barça Lautaro Martinez an Land ziehen

Inter-Stürmer Lautaro Martinez ist der Top-Transferkandidat des FC Barcelona. Für den argentinischen Torjäger bieten die Katalanen neben einer hohen Ablöse offenbar auch zwei Spieler an.

Die Ausstiesgklausel beim 22-jährigen Angreifer liegt derzeit bei 111 Mio. Euro. Diesen Betrag will Barça laut “Sport” aber nicht in Gänze zahlen. Vielmehr bietet der La Liga-Klub angeblich 70 Mio. Euro plus die beiden Spieler Arturo Vidal und Nelson Semedo. Bei Barça wird Lautaro Martinez als legitimer Nachfolger von Luis Suarez erachtet. Superstar Lionel Messi hat sich bereits für eine Verpflichtung des Stürmers ausgesprochen.

Auch englische Topklubs wie ManCity oder ManUtd sind hinter Martinez her. Allerdings gilt Spanien als die wahrscheinlichere Option. Dort könnte Barça indes Erzrivale Real Madrid in die Quere kommen, das sich ebenfalls für die Dienste des Angreifers interessiert. In der laufenden Saison erzielte dieser in 30 Einsätzen für Inter bereits 16 Tore. Sein aktueller Vertrag läuft bis 2023. Die Nerazzurri versuchen ihrerseits diesen zu verlängern und die Ausstiegsklausel anzuheben.

