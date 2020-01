Fix: Napoli nimmt Matteo Politano unter Vertrag

Napoli verkündet den Zuzug von Flügelstürmer Matteo Politano.

Der 26-jährige Angreifer wird zunächst für anderthalb Jahre und eine Summe von 2,5 Mio. Euro bis Juni 2021 von Inter an Napoli ausgeliehen. Anschliessend greift eine zwingende Kaufoption in Höhe von 19 Mio. Euro, die durch Boni bis auf 21 Mio. Euro steigen könnte. In der aktuellen Saison kam Politano für Inter zu 15 Pflichtspieleinsätzen. Eine Torbeteilung ist ihm dabei nicht gelungen. Er lief auch schon dreimal für die italienische Nationalmannschaft auf, letztmals im März 2019.

psc 28 Januar, 2020 15:26