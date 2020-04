Giroud soll Wechsel zu Inter zugestimmt haben

Olivier Giroud wird keinen neuen Vertrag beim FC Chelsea unterzeichnen. Den Franzosen wird es allem Anschein nach zu Inter Mailand ziehen.

Bereits im vergangenen Winter bemühte sich Inter Mailand intensiv um einen Transfer von Olivier Giroud, dessen Vertrag beim FC Chelsea zum Saisonenden ausläuft.

Gemäss “Tuttosport” soll es aber nach der Saison soweit sein. Demnach konnte Inter mit dem 33 Jahre alten Stürmer eine Übereinkunft bezüglich eines Zweijahresvertrags mit Option auf ein weiteres Jahr schliessen.

In London spielte der Weltmeister in der aktuellen Saison nur eine Nebenrolle. In 13 Einsätzen für die Blues erzielte Giroud bis zur Corona-Krise drei Treffer.

adk 19 April, 2020 12:45