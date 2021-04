Grosses Tauziehen um Moise Kean: 4 Klubs involviert

Moise Kean ist in dieser Saison von Everton an Paris St. Germain ausgeliehen. Dort ist man mit dem 21-jährigen Italiener sehr zufrieden. Ob er auch in der kommenden Saison noch im Parc des Princes aufläuft, ist aber völlig ungewiss.

Eine Kaufoption besitzt PSG für Moise Kean nämlich nicht. Ein definitiver Wechsel bedarf also weiterer Verhandlungen mit Everton. Die Sache ist aber nicht so einfach: Auch andere Klubs mischen mit. Keans Ex-Verein Juventus und Inter Mailand befassen sich laut “tuttosport” ebenfalls intensiv mit dem Stürmer. Die Turiner haben sich beim Verkauf an Everton im Sommer 2019 eine “Matching Offer”-Klausel gesichert. Bei einem geplanten Weiterverkauf müssen sie also informiert werden und könnten mit der bestehende Offerte gleichziehen.

Inter seinerseits könnte angeblich Abwehrspieler Matias Vecino zum Tausch anbieten. Der Uruguayer wird von Everton-Coach Carlo Ancelotti sehr geschätzt.

Die Toffees hoffen laut “Gazzetta dello Sport” angeblich auf eine Ablöse in Höhe von 50 Mio. Euro.

psc 14 April, 2021 15:54