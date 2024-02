Hakan Calhanoglu bezeichnet sich als besten Spielmacher der Welt

Hakan Calhanoglu ist durchaus selbstbewusst. In seiner Rolle als Spielmacher bei Inter Mailand blüht er regelrecht auf. Aus seiner Sicht gibt es aktuell weltweit keinen besseren Spieler auf seiner Position.

Der türkische Nationalspieler hat eine kleine Transformation hinter sich: Nachdem der 30-Jährige jahrelang als Achter spielte, setzt ihn Inter-Coach Simone Inzaghi inzwischen in einer tieferen Rolle als Spielgestalter und Ballverteiler ein. Calhanoglu brilliert bei Inter und befindet sich mit seinem Team in dieser Saison in einem inzwischen schon sehr lange anhaltenden Hoch.

An Selbstvertrauen mangelte es dem technisch begnadeten Mittelfeldspieler noch nie. Dies beweist er auch mit Aussagen bei "DAZN". Dort stellt er ein Ranking der aus seiner Sicht besten Mittelfeldregisseure der Gegenwart auf: "Vor Monaten habe ich gesagt, dass ich einer der besten der Welt bin und niemand glaubte mir. Aber ich habe immer an mich geglaubt, kenne meine Qualitäten und habe vor niemandem Angst." Sein Raking sieht folgendermassen aus: "Fünfter ist Enzo Fernandez, Vierter Kimmich, Dritter Kroos, Zweiter Rodri und Erster Calhanoglu".

Er möge insbesondere die langen Bälle, die er nun vermehrt spielen kann. Zudem schiesse er auch Tore aus grösseren Entfernungen, was ihn von den Konkurrenten abhebe: "Ich schiesse nie Tore aus kurzer Distanz, sondern aus 25 bis 30 Metern oder aus Freistössen. Das sind die schwierigen Dinge. Die anderen können das nicht so wie ich."

