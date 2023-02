Hakan Calhanoglu einigt sich mit Inter über Verlängerung

Mittelfeldspieler Hakan Calhanoglu ist sich mit Inter Mailand über eine Verlängerung des bis 2024 laufenden Kontrakts einig.

Der 29-jährige Spielmacher wird laut «Gazzetta dello Sport» in Kürze einen neuen Vertrag bis 2026 mit Option auf eine weitere Saison unterzeichnen. Bezüglich der finanziellen Rahmenbedingungen habe man sich geeinigt. Verkündet werden könnte der neue Kontrakt mit einem allfälligen Einzug in den Viertelfinal der Champions League. Dazu muss Inter Mailand zunächst den FC Porto besiegen. Das Hinspiel findet am Mittwochabend statt.

Calhanoglu wechselte im Sommer 2021 von Stadtrivale Milan zu den Nerazzurri und ist im defensiven Mittelfeld derzeit gesetzt.

psc 21 Februar, 2023 10:55