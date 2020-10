Icardi-Frau Wanda Nara gratuliert “Freunden bei Milan”

Stürmerstar Mauro Icardi und Inter trennten sich im Bösen. Die Frau und Beraterin des PSG-Angreifers stichelte nach dem Derbysieg des AC Mailand gegen den Ex-Verein ihres Mannes.

Der AC Mailand hat das Stadtderby gegen Inter am Samstagabend mit 2:1 für sich entschieden. Zlatan Ibrahimovic traf für Milan gleich doppelt. Der Treffer von Romelu Lukaku reichte den Nerazzurri auf der Gegenseite nicht aus.

Auch im Hause Icardi nahm man die Derbyniederlage von Inter zur Kenntnis. Mauro Icardi wechselte nach seiner Leihe zu PSG im Sommer fest nach Paris. Seine Frau und Beraterin Wanda Nara schoss auf Instagram gegen den Ex-Klub. “Ohne Liebe gibt es kein Derby”, schrieb sie auf ihrem Kanal und fügte an: “Glückwünsche an meine Freunde bei Milan.” Icardi selbst traf seinerzeit im Mailand-Derby in 13 Einsätzen insgesamt fünf Mal für Inter.

adk 18 Oktober, 2020 11:35