Inter will Alexis Sanchez für Europa League-K.o.-Phase

Der chilenische Stürmer Alexis Sanchez ist erst einmal nur bis zum Ende der Serie A-Saison an Inter Mailand ausgeliehen. Die Nerazzurri möchten den 31-Jährigen aber darüber hinaus behalten.

Ziel der Mailänder ist es, den quirligen Stürmer mindestens bis zum Ende der K.o.-Phase in der Europa Leauge behalten zu können. Am 5. August trifft Inter dabei auf den FC Getafe. Laut “Corriere dello Sport” laufen die Gespräche zwischen Inter-Boss Beppe Marotta und den Verantwortlichen von Manchester United, wo Alexis Sanchez bis 2022 unter Vertrag steht.

Am liebsten würde Inter den Torjäger, der in den letzten Wochen immer besser in Fahrt kommen, auch nächste Saison behalten. Die Frage lautet allerdings, wer das hohe Salär zahlt: In der laufenden Spielzeit zahlt Inter angeblich “nur” 5 Mio. Euro. Den Rest des 13 Mio. Euro-Gehalts stemmt weiterhin der englische Rekordmeister.

psc 20 Juli, 2020 13:12