Inter-Coach Conte findet kritische Worte für Achraf Hakimi

Achraf Hakimi war ein Wunschspieler von Inter-Trainer Antonio Conte, den er Anfang September tatsächlich auch kriegte. Ganz zufrieden ist der Coach der Nerazzurri mit seinem Schützling allerdings noch nicht.

Vor dem Champions League-Gastspiel bei Gladbach kommentiert Conte das bisherige Auftreten von Hakimi. “Er ist ein Junge mit grossem Potenzial, muss aber lernen zu verstehen, dass es hier verschiedene Drucksituationen gibt”, so der Inter-Trainer. Aus Sicht Contes gibt es in Italien “höhere Belastungen, Erwartungen und Anforderungen als in Deutschland und in der Premier League, insbesondere bei Teams wie Inter.” Vor allem in taktischer und defensiver Hinsicht muss Hakimi weiter dazulernen.

Das Spiel bei Gladbach am Dienstagabend ist für Inter von elementarer Bedeutung: Nur ein Sieg würde ein Überwintern in der Königsklasse zumindest noch möglich machen.

psc 1 Dezember, 2020 10:50