Inter bereit, Januar-Gehälter zu zahlen

Das in arge Finanznot geratene Inter Mailand ist offenbar liquide genug, die noch offenstehenden Januargehälter zu bezahlen.

Die Suning Group steckt momentan in Verhandlungen mit Interessenten, um ihre Anteile an Inter Mailand abzutreten. Mit einer schnellen Abwicklung ist in dieser Sache allerdings nicht zu rechnen. Immerhin sollen die noch ausstehenden Januar-Gehälter gezahlt werden.

Das geht aus einem Bericht der “La Repubblica” hervor, demzufolge Besitzer Suning bereit dazu ist, die offenen Saläre zu begleichen. Der chinesische Investor soll ausserdem “Überstunden” schieben, um die finanzielle Situation der Nerazzurri schnellstmöglich zu klären.

Berichte, nach denen Inter die Zahlung einer mit Manchester United getroffenen Vereinbarung nach hinten verschoben hat, dementiert die Zeitung. Stattdessen steht dort, dass die Bonuszahlung von 1,9 Millionen Euro für Romelu Lukaku bereits ausgeführt wurde.

aoe 4 März, 2021 16:15