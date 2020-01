Perfekt: Inter bestätigt Eriksen-Transfer

Inter Mailand hat deie Ankunft von Christian Eriksen offiziell bekanntgegeben.

Der dänische Spielmacher wechselt für eine Summe von rund 20 Mio. Euro von Tottenham zu den Nerazzurri und unterschreibt da bis 2024. Der 27-jährige Mittelfeldprofi kassiert ein Jahressalär von 8 Mio. Euro. Christian Eriksen war seit 2013 für die Spurs tätig. Dort war er in dieser Saison aber nicht mehr gesetzt. Sein Vertrag wäre zum Ende der Spielzeit ausgelaufen. Nun nimmt er bereits vorzeitig erstmals eine Herausforderung in der Serie A an.

psc 28 Januar, 2020 14:03