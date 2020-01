Inter bestätigt Young-Wechsel

Nachdem Ole Gunnar Solskjaer den Abgang von Ashley Young bereits bestätigt hatte, liess auch die offizielle Bestätigung von Inter Mailand nicht mehr lange auf sich warten.

Ashley Young (34) schliesst sich mit sofortiger Wirkung Inter Mailand an. Der Aussenverteidiger von Manchester United erhält in der Lombardei vorerst einen bis Saisonende ausgelegten Kontrakt, der sich via Option um ein weiteres Jahr ausdehnen kann.

Dem Vernehmen nach erhalten die Red Devils für ihren ehemaligen Captain eine Ablöse in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro. Young absolvierte in den vergangenen achteinhalb Jahren insgesamt 264 Pflichtspiele im ManUnited-Trikot.

“Jetzt hier zu sein ist ein fantastisches Gefühl. Ich bin froh, nun ein Teil der Inter-Familie zu sein”, lauteten Youngs Antrittsworte gegenüber “Inter TV”. “Ich möchte dem Team helfen, seine Ziele zu erreichen.”

aoe 18 Januar, 2020 11:40