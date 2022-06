Inter-Boss Antonello bestätigt die Lukaku-Pläne

Die Rückkehr von Romelu Lukaku zu Inter Mailand nur ein Jahr nach dessen Abgang ist tatsächlich eine realistische Option. Dies bestätigt der Vorstandsvorsitzende der Nerazzurri, Alessandro Antonello, nun höchstpersönlich.

Medienberichten zufolge laufen zwischen Inter und Chelsea bereits konkrete Gespräche bezüglich der Ablösemodalitäten. Inter kann sich vorderhand nur eine Leihe des 29-jährigen Belgiers leisten. Gespräche will Antonello nicht bestätigen, er sagt aber, dass “ein grosser Wunsch des Spielers für eine Rückkehr” bestehe. “Die ökonomische und finanzielle Machbarkeit muss geprüft werden und ein paar technische Probleme müssen gelöst werden”, führt der Inter-Boss aus. Den Fans verspricht er ausserdem: “Wir werden versuchen, es in der notwendigen Zeit abzuschliessen.” Lukaku steht bei Chelsea noch bis 2026 unter Vertrag. Wirklich wohl scheint er sich bei den Londonern aber nicht zu fühlen, zumal er nicht immer erste Wahl ist. Seine Torquote ging im Vergleich zu seiner Zeit in der Serie A massiv zurück.

Ob der Transfer tatsächlich zustande kommt, steht noch in den Sternen. Die Bemühungen scheinen aber gross zu sein.

psc 16 Juni, 2022 14:07