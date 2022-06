Inter-Boss Marotta: Rückkehr von Lukaku vor dem Abschluss

Die Rückkehr von Romelu Lukaku vom FC Chelsea zu Inter Mailand ist so gut wie durch. Dies hat Inter-Boss Beppe Marotta am Montagabend verkündet.

“Wir müssen dem Präsidium und den Eigentümern für ihre Bereitschaft danken”, sagte Inter Mailands Vorstandsboss Giuseppe Marotta am Montag gegenüber Medienvertretern. Er “hoffe, dass es nicht in ein paar Stunden, sondern in ein paar Tagen abgeschlossen werden kann”, so Marotta.

Lukaku wird gegen eine Leihgebühr von kolportierten acht Millionen Euro vom FC Chelsea zu Inter zurückkehren. Vor einem Jahr trat er den anderen Weg für 113 Millionen Euro an.

adk 28 Juni, 2022 10:57