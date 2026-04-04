Inter-Coach reagiert auf Barça-Gerüchte um Alessandro Bastoni

Alessandro Bastoni gilt als Wunschspieler von Barça. Inter-Coach Cristian Chivu reagiert auf die anhaltenden Meldungen über seinen Abwehrstar.

Der FC Barcelona hat mittlerweile die Transferverhandlungen bezüglich Alessandro Bastoni aufgenommen, der als Wunschspieler der Blaugrana für die kommende Saison gilt. An der Pressekonferenz vor dem Heimspiel in der Serie A gegen die Roma (Sonntag, 20.45 Uhr) wurde Inter-Trainer Cristian Chivu um ein Bastoni-Statement gebeten.

«Ich kann weder seine Zukunft noch seine Wünsche kontrollieren. Ich weiss nur, dass er absolut begeistert ist, bei Inter zu sein und Teil dieser wunderbaren Mannschaft zu sein», gab Chivu zu Protokoll. «Er hat immer 100 Prozent gegeben; das ist es, was für mich zählt – und solange er hier ist, wird er sogar mehr als 100 Prozent für uns geben. Ob nun für zwei Monate oder zwei Jahre.»

Bastoni soll sogar schon grünes Licht für einen Barça-Wechsel gegeben haben, der aber natürlich noch in den Sondierungen steckt. Aufgrund der finanziell schwierigen Lage ist es aktuell fraglich, ob Barça mindestens 60 Millionen Euro Ablöse aufbringen kann.