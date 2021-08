Schnäppchen: Inter zahlt für Edin Dzeko keine Ablöse

Edin Dzeko hat die medizinischen Tests für seinen Wechsel von der AS Roma zu Inter Mailand erfolgreich absolviert. Der 35-jährige Bosnier wird für die Nerazzurri zum Schnäppchen.

Wie “Sky Italia” berichtet, zahlt Inter für den Routinier nämlich keinerlei Ablöse. Lediglich eine Bonuszahlung in Höhe von 1,8 bis 1,9 Mio. Euro wird fällig, falls sich Inter für die Champions League qualifizieren sollte. Inzwischen ist bereits ein Video von Dzeko erschienen, das ihn beim Verlassen einer Klinik in Mailand zeigt. Dort hat er die obligatorischen Medizinchecks vor dem Transfer zu seinem neuen Verein bestritten.

Der Torjäger schnürte seine Schuhe seit 2015 für die AS Roma. In 260 Pflichtspielen erzielte er für die Hauptstädter insgesamt 119 Tore. Nun beginnt eine neue Ära. Bei Inter tritt er in die grossen Fussstapfen von Romelu Lukaku, wobei er den Abgang des Belgiers natürlich nicht alleine kompensieren muss.

psc 11 August, 2021 15:26