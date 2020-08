Wie der italienische Reporter Fabrizio Romano twittert, haben Conte und Inter-Präsident Steven Zhang am Montag miteinander telefoniert. Dabei wurde vereinbart, dass man sich erst nach Ende der Europa League-Kampagne zusammensetzt und entscheidet, ob der Weg gemeinsam weitergeht. Conte hatte sich über mangelnde Wertschätzung der Inter-Bosse an seiner Arbeit und jener der Spieler beklagt.

In italienischen Medien wird bereits über mögliche Nachfolger wie Max Allegri oder Mauricio Pochettino spekuliert. Conte steht grundsätzlich noch bis 2022 unter Vertrag und hat das Team in seiner ersten Saison auf den zweiten Tabellenplatz hinter Juve geführt.

Vorerst konzentriert er sich auf die Europa League-K.o.-Phase, wo es Inter im Achtelfinale am Mittwoch mit Getafe zu tun bekommt.

#Inter situation. Phone call today between Antonio Conte and Inter president Steven Zhang. No decision has been made about his future as Inter manager. The club and Conte will decide at the end of the Europa League if it's time to separate or continue together. ⚫️🔵 @SkySport

