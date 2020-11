Inter-Fans fordern Rauswurf von Antonio Conte

Viele Fans von Inter Mailand sind mit Trainer Antonio Conte unzufrieden und fordern bereits den Rauswurf des 51-Jährigen.

Die Nerazzurri verloren in dieser Woche in der Champions League zum zweiten Mal in Folge gegen Real Madrid und stehen in der Königsklasse wie schon vor Jahresfrist vor dem Aus in der Gruppenphase. Sogar das Überwintern in der Europa League könnte unter Umständen verpasst werden. Auch in der Serie A liegt das Team nur auf dem fünften Tabellenplatz. Angesichts der zahlreichen Verstärkungen des Kaders in den vergangenen anderthalb Jahren eine unbefriedigende Situation für die frenetischen Fans. Ihren Unmut mit Antonio Conte lassen die Supporter vor allem in den sozialen Medien freien Lauf.

Der Hashtag #ConteOut trendet in Italien auf Twitter. Der 51-jährige Ex-Juve-Coach heuerte Ende Mai 2019 bei Inter an und steht noch bis 2022 unter Vertrag. Trotz der schwierigen Situation denkt er keineswegs an Rücktritt. Und noch hält die Klubführung auch voll an ihm fest. In der Vergangenheit zögerte die Klubleitung bei anhaltendem Misserfolg allerdings selten mit Trainerentlassungen. Conte und sein Team müssen in den kommenden Wochen also liefern.

psc 27 November, 2020 15:50