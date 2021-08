Inter holt für 35 Millionen den nächsten Lukaku-Ersatz

Inter Mailand fixiert den nächsten Zuzug eines Stürmers: Von Atlético stösst Joaquin Correa zu den Nerazzurri.

Der 27-jährige Argentinier wird von Ligakonkurrent Lazio zu Inter wechseln. Bereits am Mittwochabend ist Correa für die Medizintests in Mailand eingetroffen. Der italienische Meister lässt sich die Dienste des Angreifers 35 Mio. Euro kosten. Damit wird ein beträchtlicher Teil der Ablöse durch den Lukaku-Verkauf investiert. Zuvor wurde mit Edin Dzeko bereits ein anderer Stürmer verpflichtet, allerdings nicht von Lazio, sondern von Stadtrivale AS Roma.

psc 25 August, 2021 19:25