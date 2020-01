Inter Mailand erhöht Angebot für Christian Eriksen

Inter Mailand unternimmt einen weiteren Anlauf den dänischen Spielmacher Christian Eriksen an Land zu ziehen.

Laut “Guardian” werden die Nerazzurri am Dienstag ein weiteres Mal bei den Spurs vorstellig. Nachdem die Italiener mit einer Offerte in Höhe von 10 Mio. Euro abgeblitzt sind, erhöhen sie die Offerte auf 15 Mio. Euro Ablöse plus Boni. Mit Christian Eriksen ist sich der Klub bereits einig, der 27-jährige Däne würde demnach gerne zum Serie A-Klub wechseln.

Sein Vertrag bei den Spurs läuft zum Saisonende aus. Wechselt er nicht in diesem Monat wird er es im kommenden Sommer tun. Dann kann er zum Nulltarif gehen.

psc 21 Januar, 2020 09:44