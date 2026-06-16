Inter Mailand gibt Angebot für Liverpool-Profi Curtis Jones ab

Inter Mailand bekundet sehr konkretes Interesse am englischen Mittelfeldspieler Curtis Jones.

Wie die «Gazzetta dello Sport» berichtet, haben die Nerazzurri ein Angebot in Höhe von 20 Millionen Euro für den 25-jährigen Spielmacher abgegeben. Neu ist das Interesse nicht: Bereits im Januar wagte Inter bei Curtis Jones einen Vorstoss. Damals blockten die Reds jedoch ab.

Nun sind die Erfolgsaussichten besser: Sein Vertrag in Liverpool läuft nur noch über ein weiteres Jahr bis Juni 2027. Allerdings soll sein Stammklub aktuell noch mindestens 30 Millionen Euro Ablöse fordern. Es sind also noch Verhandlungen zwischen den Vereinen nötig.

Der Mittelfeldprofi hat in der vergangenen Saison 49 Pflichtspiele für Liverpool bestritten.