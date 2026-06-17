Inter Mailand macht Real-Profi Eduardo Camavinga zur Priorität

Inter Mailand möchte sich in diesem Sommer mit dem französischen Mittelfeldspieler Eduardo Camavinga verstärken.

Der 23-jährige Defensivspezialist läuft bereits seit fünf Jahren für Real Madrid auf, ist dort im stargespickten Mittelfeld aber nicht immer unumstrittener Stammspieler. Wie seine Einsatzchancen unter dem neuen Trainer José Mourinho sein werden, ist noch unklar.

Fest steht laut «Mundo Deportivo» hingegen, dass Inter Camavinga in dieser Transferperiode unter Vertrag nehmen möchte. Die Königlichen sollen offen für einen Verkauf sein, da mit den entsprechenden Transfereinnahmen andere Spieler finanziert werden könnten.

Vertraglich ist der Franzose aktuell bis 2029 an Real gebunden.