Inter Mailand muss unfreiwillig auf Lautaro Martinez verzichten

Inter Mailand wird rund 15 Tage auf seinen Kapitän und Torjäger Lautaro Martinez verzichten müssen.

Der 28-Jährige hat sich nach Angaben von «Sky Italia» eine leichte Zerrung an der linken Wade zugezogen und wird mindestens rund zwei Wochen pausieren müssen. Martinez verpasst dadurch die Spiele gegen Como und Cagliari. Läuft die Genesung nach Plan, ist er beim Auswärtsspiel gegen den FC Torino am 26. April wieder dabei.

Bereits im Februar und März hat der Stürmer wegen Wadenproblemen mehrere Partien verpasst. Nun kommt es zu einem neuerlichen Ausfall. Bis zu seinen Problemen erzielte Martinez für den souveränen Leader der Serie A 16 Ligatore. Am vergangenen Wochenende schnürte er beim 5:2-Sieg gegen die AS Roma einen Doppelpack.