Inter Mailand will Urs Fischer einen Topspieler ausspannen

Der niederländische Innenverteidiger Danilho Doekhi hat sich bei Union Berlin nach seiner Ankunft im vergangenen Sommer sofort einen Stammplatz erobert. Die starken Leistungen des 24-Jährigen werden unter anderem von Inter Mailand registriert.

Die Nerazzurri sind auf der Suche nach Verstärkung in der zentralen Abwehr, da unter anderem Milan Skriniar den Klub nach dieser Saison verlassen wird. Laut «Corriere dello Sport» steht Union-Profi Doekhi nun im Visier von Inter. Der Champions League-Halbfinalist soll bereit sein, 15 Mio. Euro für den früheren Profi von Vitesse Arnheim zu zahlen.

In der Winterpause klopfte bereits die AS Roma an. Ein Transfer war damals aber kein Thema. Doekhi steht bei Union noch bis 2025 unter Vertrag. Über Wechselgerüchte macht er sich derzeit keine Gedanken, wie er der «Bild» erklärt: «Das sind nur Ablenkungen von wichtigen Dingen, die jetzt anstehen. Wir haben bis jetzt eine unglaubliche Saison gespielt und dieser Verein verdient meine vollständige Konzentration.»

psc 25 April, 2023 17:37