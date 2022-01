Inter Mailand steht vor dem Transfer eines Ex-FCB-Stürmers

Inter Mailand setzt seine Transferoffensive fort. Nach Robin Gosens könnte auch noch ein Stürmer kommen. Es handelt sich um Felipe Caicedo, der über eine Vergangenheit beim FC Basel verfügt.

Laut “Sky Italia” haben sich die Nerazzurri mit dem FC Genua über eine Leihe des inzwischen 33-jährigen Torjägers geeinigt. Der Ecuadorianer erzielte in dieser Saison in neun Ligaspielen einen Treffer. Muskuläre Probleme machten ihm zu schaffen, weshalb er relativ wenige Einsätze bestritt. Erst im vergangenen Sommer schloss sich Caicedo von Lazio seinem neuen Verein an. Nun könnte ein neuerlicher Wechsel anstehen.

psc 28 Januar, 2022 09:08