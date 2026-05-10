Inter, Milan und Juve prüfen ablösefreien Deal

David Alaba könnte im Sommer ein neues Kapitel in Italien aufschlagen. Der österreichische Verteidiger wurde laut Berichten während eines Besuchs seines Beraters Pini Zahavi in Mailand bei Inter Mailand angeboten.

Da Alabas Vertrag bei Real Madrid ausläuft, wäre der 33-Jährige ablösefrei verfügbar. Nach mehreren Jahren in Spanien steht damit ein Abschied von den Königlichen zum Saisonende bevor.

Neben Inter sollen auch AC Mailand und Juventus Turin über die Personalie informiert worden sein. Mit seiner Erfahrung auf höchstem internationalen Niveau bleibt Alaba trotz seines Alters eine interessante Option für mehrere europäische Topklubs.