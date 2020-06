Inter möchte Gabriel Jesus als Ersatz für Lautaro

Inter Mailand bereitet sich auf den Abgang von Lautaro Martinez vor – Gabriel Jesus könnte den Argentinier bei den Nerazzurri ersetzen.

Lautaro Martinez wird stark mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Der Angreifer besitzt bei den Nerazzurri eine Ausstiegsklausel in Höhe von 111 Mio. Euro – diese kann Barça im Juli aktivieren.

Sollten die Katalanen dies tatsächlich bewerkstelligen, würde Inter laut Angaben der “Manchester Evening News” einen Teil der Transfersumme gerne in Manchester Citys Gabriel Jesus reinvestieren.

Der Brasilianer hat wettbewerbsübergreifend 18 Tore in allen Wettbewerben erzielt. Unter Pep Guardiola ist der 23-jährige Torjäger allerdings nicht in der Startelf gesetzt, da an Sergio Agüero nach wie vor kein Vorbeikommen ist. Bei Inter würde er im Falle eines Martinez-Abgang sicherlich eine grössere Rolle spielen. Es bleibt spannend.

adk 21 Juni, 2020 15:41