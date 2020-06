Inter startet neuen Versuch bei Edin Dzeko

Inter Mailand könnte in diesem Sommer einen weiteren Versuch bei Edin Dzeko unternehmen.

Der bosnische Angreifer von Ligakonkurrent AS Roma stand bei den Nerazzurri bereits in der Vergangenheit im Fokus. Jetzt tut er es wieder. Laut “tuttomercatoweb” könnte Inter im Sommer ein konkretes Angebot für den 34-jährigen Routinier abgeben. Edin Dzeko steht in Rom noch bis 2022 unter Vertrag. Angeblich kostet er mindestens 20 Mio. Euro Ablöse.

Ob Inter diesen Betrag aufwenden will, ist noch offen und könnte auch vom Verbleib oder Nicht-Verbleib von Lautaro Martinez abhängen, der weiterhin intensiv von Barça umgarnt wird.

psc 16 Juni, 2020 17:34