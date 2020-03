Inter-Boss will Transferoffensive fortsetzen

Inter Mailand will seinen Weg zurück an die Spitze des europäischen Fussballs konsequent verfolgen, wie Klubbesitzer Steven Zhang klarstellt.

Der chinesische Geschäftsmann ist in erster Linie daran interessiert, das Team in den kommenden Jahren noch besser zu machen. “Für Inter, als einer der wichtigsten Klubs der Welt, musst du alles dafür geben zu gewinnen. Wir wollen unsere talentierten Spieler nicht verkaufen und die besten Spieler der Welt hierhin locken”, sagt Zhang der “Financial Times”.

Topspieler dürften den Klub in naher Zukunft also nicht verlassen. Damit dürfte auch ein allfälliger Versuch von Manchester City Abwehrspieler Milan Skriniar an Land zu ziehen, im Sand verlaufen. Zhang, der Vorstandsmitglied von Suning ist, betont: “Seitdem Suning Inter gekauft hat, hat der Klub eine grosse Transformation durchlaufen. Was unsere Leistung auf dem Platz betrifft, aber auch, was unseren kommerziellen Wert angeht.”

Tatsächlich hat die Mannschaft reelle Chancen auf den ersten Meistertitel seit 2010.

psc 6 März, 2020 16:27