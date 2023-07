Inter verlängert mit Stamm-Verteidiger Alessandro Bastoni

Inter Mailand gibt die Vertragsverlängerung mit Innenverteidiger Alessandro Bastoni bekannt.

Der italienische Nationalspieler bindet sich bis 2028 an die Nerazzurri, wo er seit 2019 dem Profikader angehört und in der zentralen Abwehr eine wichtige Rolle einnimmt. Nach dem Abgang von Milan Skriniar wird Bastoni in den kommenden Jahren für Inter wohl noch wichtiger.

Inzwischen kommt der 24-Jährige auch auf 17 Einsätze mit der Squadra Azzurra.

psc 5 Juli, 2023 16:50