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Das Zögern nervt

Inter-Verteidiger Bastoni verliert die Geduld mit Barça

Autor: | Publiziert: 6 Mai, 2026 10:13
Inter-Verteidiger Bastoni verliert die Geduld mit Barça

Inter Mailands Verteidiger Alessandro Bastoni verliert zunehmend die Geduld mit dem FC Barcelona.

Der italienische Verteidiger hat eigentlich bereits im April eine mündliche Einigung über einen Fünfjahresvertrag mit den Katalanen erzielt. Nun geraten die Verhandlungen jedoch ins Stocken. Wie «Mundo Deportivo» berichtet, hat Barça andere Kandidaten ins Visier genommen. Grund dafür sind auch gewisse Zweifel von Hansi Flick, der wegen der nicht überdurchschnittlichen Geschwindigkeit von Bastoni nicht restlos überzeugt davon ist, dass dieser für den Spielstil Barcelonas mit der extrem hohen Verteidigungslinie der richtige Spielertyp ist.

Der Inter-Profi will nun ein rasches Signal von Barcelona. Ohnehin stellt sich aber die Frage, ob sich der designierte spanische Meister den Inter-Profi überhaupt leisten kann. Bastonis Vertrag bei den Nerazzurri läuft bis 2028.

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