Inter zerlegt Milan im Derby und Lukaku verschickt Grüsse an Zlatan

Inter lässt Milan im Derby della Madonnina keine Chance und gewinnt mit 3:0.

Das wegweisende Tor fällt bereits in der 5. Minute, als Lautaro Martinez seine Farben nach Flanke von Romelu Lukaku in Führung bringt. Milan gelingt es nicht, diesen Rückstand auszugleichen. Im Gegenteil: Nach einer knappen Stunde fällt durch den zweiten Treffer von Martinez die Vorentscheidung. Später trifft auch noch sein Sturmkollege Lukaku, der beim Torjubel “nette” Grüsse in richtung Zlatan Ibrahimovic schickt, mit dem er sich in der Vergangenheit mehrere verbale Duelle lieferte. Inter vergrössert den Vorsprung an der Tabellenspitze gegen den Stadtrivalen auf vier Punkte.

Bereits vor der Partie kam es vor dem Stadion zu einer Aufeinandertreffen der beiden Fanlager. Die Polizei musste eingreifen und konnte eine Eskalation verhindern.

psc 21 Februar, 2021 16:55