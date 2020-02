Italo-Legende Andrea Pirlo schwärmt für Antonio Conte

Andrea Pirlo ist vor zwei Jahren als Profi zurückgetreten. Seither geht er verschiedenen Aufgaben nach und erwarb auch eine Trainerlizenz. Beim Rückblick auf seine Karriere gerät der 40-Jährige vor allem bei Antonio Conte ins Schwärmen.

Die beiden arbeiteten zwischen 2011 bis 2014 bei Juventus und später auch in der Nationalmannschaft zusammen. “Antonio Conte ist der beste Trainer, mit dem ich jemals zusammengearbeitet habe”, sagt Pirlo in einem Interview mit der “Gazzetta dello Sport”. Letztlich habe der amtierende Inter-Coach sogar seine Karriere nach der Aktivkarriere massgeblich beeinflusst. “Wegen ihm habe ich angefangen, über die Idee nachzudenken, selbst Trainer zu werden”, so der langjährige Nationalspieler weiter.

Sein Ex-Coach habe es auch stets geschafft, seine Spieler so richtig heiss zu machen: “Conte zwingt dich, immer dein Bestes zu geben, mehr als du gedacht hast. Er ist besessen vom Sieg, und wenn er verliert, wird er zum Dämon. Dann darfst du nicht mit ihm sprechen.”

Vor dem Derby della Madonnina zwischen Inter und Milan gibt Pirlo schliesslich auch noch einen Meisterschaftstipp ab. Der Weg geht seiner Meinung nach weiterhin nur über seinen Ex-Klub Juve: “Sie werden bis zum Ende um den Scudetto kämpfen. Aber Juventus bleibt der Favorit, es die höhere Qualität bei den Spielern hat.”

psc 7 Februar, 2020 15:24