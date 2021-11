Perisic & Brozovic sollen bei Inter Mailand verlängern

Inter Mailand möchte die auslaufenden Verträge mit den kroatischen Nationalspielern Ivan Perisic und Marcelo Brozovic gerne verlängern.

Das Duo zählt weiterhin zu den Leistungsträgern der Nerazzurri und soll dies auch in den kommenden Jahren tun, wenn es nach Klubboss Giuseppe Marotta geht. “Wir sind sehr froh, dass wir mit denjenigen, die bei Inter bleiben wollen, weitermachen können. Wir können keine Verträge in Millionenhöhe ausstellen, aber wenn sie bleiben wollen, denke ich, dass wir weitermachen können und eine Einigung finden können. Ich bin stolz darauf, dass Inter den Spielern viel geben kann, und ich bin mir nicht sicher, ob das anderswo auch so ist”, sagt er an einer Veranstaltung. Das Problem aus Sicht der Nerazzurri: Sowohl bei Perisic wie auch bei Brozovic ist unklar, ob sie ihre Zukunft tatsächlich bei Inter sehen.

Zuletzt wurde über eine mögliche Bundesligarückkehr von Flügelstürmer Perisic spekuliert (4-4-2.ch berichtete). Und auch Brozovic hat sehr viele Interessenten angelockt und könnte sich im kommenden Sommer neu orientieren.

psc 30 November, 2021 17:31